В Сергиево-Посадском округе обустраивают новый туркластер «Посадская усадьба»

Михаил Бывших, имея собственные гончарные школы в Барнауле и Иркутске, решил организовать обучающую базу с курсами повышения квалификации, керамическим производством и выставкой. Идея была поддержана администрацией Сергиево-Посадского округа и окружными депутатами. Для работы мастеру предложили здание бывшей базы отдыха завода «Радон» в деревне Ярыгино. Будущий туристический центр посетили депутат Государственной Думы Сергей Пахомов совместно с председателем Совета депутатов округа Ритой Тихомировой и депутатом окружного Совета Сергеем Горячевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В главном здании, которому уже более 100 лет, идут ремонтные работы, а территорию вокруг здания уже полностью расчистили. В классе керамики установили гончарные круги, подготовили материал для проведения первых мастер-классов.

В качестве заявки о туристическом кластере Михаил Бывших работает над созданием гончарной вазы высотой 7 м 70 см в стиле знаменитого Поповского фарфора. Идея производства и росписи фарфора именно в этом стиле возникла благодаря научно-исследовательской работе мастера и изучению исторических документов.

Семиметровая ваза должна стать уникальным и самым большим керамическим арт-объектом России. Чтобы ее обжечь, авторы возведут вокруг изделия одноразовую печь. Бело-голубая ваза-рекордсмен безусловно привлечет внимание как местных жителей, так и гостей Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.