В Сергиево-Посадском округе обновляют набережную Банного пруда

Подготовка к весеннему сезону началась на набережной Банного пруда в Сергиево-Посадском округе. Специалисты приводят в порядок лавочки и территорию после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники компании «Благоустройство города» приступили к ежегодной подготовке общественных пространств к весне. На набережной Банного пруда лавочки возвращают на прежние места после зимнего хранения.

«В зимний период мы их убираем, ставим в одно место в стороне, чтобы они не мешали чистить снег. Потом весной мы их ставим на место и делаем расстановку», — сказал заместитель начальника по производству ООО «Благоустройство города» Юрий Зверев.

Часть лавочек не выдержала зимнего сезона и требует ремонта. Поврежденные доски демонтируют и заменяют новыми. Рабочие ежедневно осматривают территорию, убирают мусор и фиксируют возможные дефекты.

«Рабочие у нас каждое утро здесь проходят, смотрят и собирают мусор. Если что-то увидели, то они сообщают, либо проходит мастер по территории, что-то смотрит и также сообщает. Мы это берем на контроль и делаем», — рассказал Юрий Зверев.

С наступлением устойчивой теплой погоды на набережной покрасят лавочки и ограждения, очистят покрытие от грязи и песка, а также обновят разметку на велосипедных дорожках. Аналогичные работы проведут и на других общественных пространствах Сергиева Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.