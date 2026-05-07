В Сергиево-Посадском округе обновят остановки

Проект по обновлению и ремонту автобусных остановок стартовал в Сергиевом Посаде. Павильоны оформят в едином стиле с историческими фотографиями и материалами о конкретных местах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатива направлена на сохранение исторического облика города и создание комфортной городской среды. В рамках проекта приведут в порядок существующие павильоны и заменят конструкции, пришедшие в негодность из-за времени и вандализма.

Особое внимание уделяют оформлению. На остановках разместят исторические фотографии и заметки о том, как выглядели эти места в прошлом. Первая обновленная остановка уже появилась на Вокзальной площади — пассажиры могут увидеть снимки привокзальной территории и прилегающих улиц 1900 года.

В дальнейшем такие экспозиции планируют установить на всех остановках в исторической части города. Проект реализуют при поддержке торгово-промышленной палаты, администрации округа и местных краеведов. После апробации на первой площадке инициативу распространят на другие территории округа. Обновленные остановки должны стать не только удобнее и эстетичнее, но и превратиться в мини-музеи под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.