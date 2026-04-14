В Сергиево-Посадском округе начали проект очистки прудов

Проектирование очистки Гефсиманских прудов стартовало в Сергиево-Посадском округе 13 апреля. Технологии работ и организационные вопросы обсудили представители администрации, Минэкологии Подмосковья и духовенства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектные работы по очистке акватории Гефсиманских прудов уже начались. На месте состоялось рабочее совещание с участием заместителя главы округа Павла Бронникова, представителей администрации и Министерства экологии и природопользования Московской области, а также настоятеля Гефсиманского Черниговского скита, расположенного рядом с водоемами.

Очистку двух прудов проведут в рамках стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Заказчиком выступает министерство экологии региона, работы выполнят по федеральной программе «Вода России». К реализации также подключится проект «Чистая страна» партии «Единая Россия».

«В данный момент мы в начале проектирования. В итоге мы получим проект, по которому будем проводить работы. Сейчас в диалоге с настоятелем и регионом обсудили решения, какие мероприятия будем проводить по очистке», — прокомментировал начальник отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации округа Иван Баранов.

Участники встречи обсудили размещение донных отложений, организацию подъезда техники и выбор технологии очистки. После подготовки проектных решений подрядчиком их представят духовенству для учета всех предложений. Завершить работы планируется в 2028–2029 годах.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.