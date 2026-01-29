сегодня в 17:16

В Сергиево-Посадском округе 29 января к уборке снега привлекли 322 человека и 96 машин

В Сергиево-Посадском округе 29 января продолжается масштабная уборка снега после обильного снегопада: к работам привлечены 322 человека и 96 единиц техники.

В ночь с 28 на 29 января в Сергиево-Посадском округе бригады рабочих и дорожная техника очищали основные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социально значимым объектам — школам, детским садам и поликлиникам.

С 6 утра коммунальные службы приступили к расчистке контейнерных площадок, пешеходных переходов, тротуаров и дорожек. Начальник отдела МБУ «Благоустройство СП» Евгений Шваров сообщил, что в работах по уборке снега задействованы 322 человека и 96 единиц техники.

Во дворах проводится ручная уборка снега у подъездов, тракторы очищают парковки и внутридворовые проезды. Например, во дворе дома 205в по проспекту Красной Армии сегодня работала бригада из 15 человек под руководством Валерия Барсегяна. Жители отмечают качественную и своевременную уборку.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Подмосковье ослабеет к вечеру 29 января, однако работы по расчистке территорий продолжатся в ближайшие дни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.