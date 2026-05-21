В Сергиево-Посадском округе 21 мая прошел день юстиции

Жители Сергиево-Посадского округа 21 мая получили бесплатные юридические консультации во Дворце культуры имени Ю. Гагарина. Прием провели представители органов ЗАГС, ГУВД Московской области, Минюста, адвокатуры и аппарата уполномоченного по правам человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«День юстиции» дает жителям возможность бесплатно получить квалифицированную правовую помощь. Такие выездные мероприятия проходят во всех городах Подмосковья.

21 мая специалисты консультировали посетителей по широкому кругу вопросов — от жилищных и семейных споров до трудоустройства, защиты прав потребителей и оформления социальных льгот.

«Мы регулярно ездим с периодичностью раз в два-три месяца по отдаленным районам Московской области. У нас присутствуют представители органов ЗАГС, ГУВД Московской области, Минюста, адвокатуры, аппарата уполномоченного по правам человека и другие службы, подведомственные министерству юстиции, которые консультируют граждан по различным вопросам», — сказал Александр Тюмин, начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата и ЗАГС.

По итогам приема многие жители получили разъяснения по сложным правовым ситуациям и рекомендации по дальнейшим действиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.