В Сергиево-Посадском музее выставили бивень мамонта, возраст которого 18 тыс. лет

Новый выставочный проект в Краеведческом корпусе музея-заповедника демонстрирует коллекцию исторических артефактов, найденных сотрудниками археологического отдела во время раскопок за последние 40 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пятьсот предметов, самые ранние из которых датируются каменным веком, раскрывают особенности быта местного населения и их обычаев до образования Древнерусского государства.

Эпоху палеолита представляет фрагмент бивня мамонта возрастом 18 тысяч лет. Он был обнаружен в 2000 году на окраине деревни Наугольное. После двух десятков лет консервации этот уникальный экспонат впервые показали публике.

Далее по хронологии идут разнообразные орудия, рыболовные снасти и наконечники стрел. Среди необычных инструментов — стамески, изготовленные из бобровых челюстей. Они относятся к эпохе неолита и были подняты из земли в районе деревни Замостье.

За экспонатами каменного века идут находки, относящиеся к бронзовому и железному векам. Это топоры-молотки, литейные формы, ключи и замки, браслеты, ритуальные сосуды для кремации и многое другое.

Для лучшей визуализации прошлого выставка дополнена несколькими реконструкциями. Одна из них — деревянный макет Кикинского городища.

Все исследованные археологические памятники, могильники и стоянки в районе Сергиево-Посадского округа показаны на карте, чтобы посетители могли узнать, откуда привезена та или иная вещь.

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