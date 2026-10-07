В Серебряных Прудах выбрали победителей конкурса «Волонтеры Подмосковья»

В муниципальном округе Серебряные Пруды состоялось заседание конкурсной комиссии, которая определила победителей муниципального этапа конкурса «Волонтеры Подмосковья». По итогам отборочных испытаний на региональный этап прошли Кирилл Лесников, Вера Кузьменкова и Анастасия Саненко.

Конкурсанты представили проекты в трех номинациях: «Экологическое волонтерство», «Помощь старшему поколению» и «Волонтеры в культуре». Жюри отметило разнообразие и социальную значимость инициатив.

В экспертную комиссию вошли директор колледжа МОГОК Татьяна Сергеевна Букина, руководитель ассоциации ветеранов СВО муниципального округа Серебряные Пруды Алексей Владимирович Фролов, член ассоциации ветеранов СВО Московской области Надежда Федоровна Павлова и главный эксперт отдела культуры и по делам молодежи, куратор движения Екатерина Юрьевна Миронова.

Победителей поздравили и пожелали им успехов на предстоящем региональном этапе.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.