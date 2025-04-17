В Серебряных Прудах состоялся день экологических знаний

Молодая гвардия Серебряных Прудов открыла сезон субботников. В компании партийцев и студентов ЧОУ ПО «МОГОК», мы вышли на берег реки Осетр, чтобы убрать мусор и вернуть природе ее чистоту. Состояние берега оставляет желать лучшего. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель этого дня — продвигать знания об экологии, развивать экологическую культуру и информировать общество о современных экологических проблемах.

Молодая гвардия Серебряных Прудов открыла сезон субботников. Сегодня, в компании партийцев и студентов ЧОУ ПО «МОГОК», мы вышли на берег реки Осетр, чтобы убрать мусор и вернуть природе ее чистоту. К сожалению, состояние берега оставляет желать лучшего, и это печально.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.