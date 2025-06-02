В Серебряных Прудах прошла патриотическая акция «Письмо солдату»

В честь Дня защиты детей молодогвардейцы Серебряных Прудов организовали замечательную патриотическую акцию «Письмо солдату». Это мероприятие стало настоящим праздником, объединившим детей, родителей и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках акции участники написали письма, которые будут доставлены бойцам на передовую. Каждое письмо — это не просто бумага, это искренние слова поддержки и благодарности нашим защитникам, которые сегодня стоят на страже мира и безопасности.

На празднике присутствовал руководитель отделения ассоциации ветеранов СВО Серебряных Прудов и члены ассоциации, которые поделились своими воспоминаниями и опытом, вдохновляя молодое поколение на патриотические поступки.

Особую атмосферу праздника создавали улыбки детей, их радость и искреннее желание поддержать наших солдат. Мы уверены, что такие мероприятия помогают формировать у детей чувство гордости за свою страну и уважение к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.