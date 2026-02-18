сегодня в 15:49

В Серебряных Прудах прошел турнир по футзалу ко Дню православной молодежи

Турнир по футзалу среди воспитанников спортивной школы «Юность» состоялся 17 февраля в Серебряных Прудах и был приурочен ко Дню православной молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в спортивном зале СК «Молодежный» и стали ежегодным событием, объединяющим спорт и духовное воспитание. В турнире участвовали четыре команды воспитанников МБУДО «СШ «Юность» 2013–2016 годов рождения.

Перед началом игр участников поприветствовал начальник отдела по физической культуре и спорту Михаил Жуков, пожелав честной борьбы и успехов. Священнослужитель отец Николай провел молебен, окропил спортсменов святой водой и благословил на добросовестную игру.

Главный судья соревнований В.Г. Овсянников ознакомил команды с регламентом и дал старт турниру. Матчи проходили по круговой системе, каждая игра отличалась эмоциональностью и напряженной борьбой.

По итогам турнира первое место заняла команда «Юность-2013», второе — «Юность-2014», третье — «Юность-2015», четвертое — «Юность-2016». На церемонии закрытия отец Николай вручил награды и пожелал участникам духовного единства. Все команды получили дипломы, а победители и призеры — кубки и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.