В Серебряных Прудах прошел смотр техники и готовности сил к ликвидации возможных ЧС

Глава муниципального округа Серебряные Пруды Олег Павлихин провел смотр техники и готовности сил и средств округа к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период и пожароопасный сезон 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В связи с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова с последствиями паводка возможно бороться и не придется. Но ранняя весна грозит ранними пожарами. Поэтому готовность техники и личного состава должна быть 100%», — сказал Олег Павлихин.

Чтобы избежать беды, нужно соблюдать простые правила пожарной безопасности:

Не жгите костры в лесу.

Не бросайте горящие окурки и спички.

Производите уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы.

Не жгите сухую траву на дачных участках и полях возле домов.

Обнаружив пожар, примите незамедлительные меры к его тушению подручными средствами. При невозможности потушить пожар своими силами — срочно сообщите о нем в МЧС по телефону 01 или 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.