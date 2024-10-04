В сентябре из Истры вывезли на переработку около 6 т бытовой и офисной техники

Благодаря проекту за сентябрь из городского округа Истра было вывезено около 6 т бытовой и офисной техники. По информации специалистов перерабатывающей компании «Орис Пром», которые непосредственно занимаются вывозом таких отходов, в среднем в месяц компания вывозит от 5 до 8 т, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

ЭКОтакси — сервис услуг, благодаря которому «Мегабак» едет к жителям Подмосковья, чтобы забрать ненужную, отработанную свой срок крупногабаритную бытовую и офисную технику на переработку бесплатно.

Всего со всей Московской области на утилизацию вывозится в среднем более 120 т старой техники.

ЭкоТакси компании «Орис пром» забирает:

Стиральные, сушильные и посудомоечные машины;

Холодильники и морозильные камеры;

Чугунные ванны, батареи и металлические двери;

Электро- и газовые плиты и многое другое.

Проект ЭкоТакси организован для удобства жителей и работает при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо оставить заявку на сайте technics.orisprom.ru, после чего согласовать время вывоза.

Также по вопросам работы ЭкоТакси создан специальный чат. Подробности можно узнать и по телефону +7 (499) 472-09-54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.