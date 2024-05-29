В семейном центре Волоколамска прошел праздник для детей из многодетных семей

В рамках Года семьи в Семейном центре «Волоколамский» прошел праздник «В поисках радуги» для детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На территории центра всюду пестрели яркие флажки и воздушные шарики, детей встречала зажигательная музыка и веселые заводные герои мультфильмов, вместе с которыми они пели и танцевали. Чувствовалась особая теплая, семейная атмосфера.

Однако, праздник едва не сорвала вредина, «похитившая» волшебную радугу. Чтобы вернуть ее, ребята поделились на команды и отправились по своим маршрутам, выполняя задания и собирая загадочный паззл в красочную картину.

На финише всех участников ожидала веселая дискотека и мыльное шоу, а красками Холи ребята разукрасили не только себя, но и друзей.

Завершением этого удивительного дня для детей стал праздничный стол с любимыми угощениями и подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.