В семейном центре «Ступинский» в Подмосковье осуществляется поддержка молодых мам

Молодые мамы категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в преддверии рождения ребенка, оказываются неосведомленными об элементарных особенностях его развития и своих функциях в уходе за ним и общении. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Неопытность и недостаточность знаний по уходу за детьми, нежелание принимать соответствующие меры по уходу, отсутствие материнского чувства со стороны будущих мам могут значительно повлиять на здоровье и в некоторых случаях отказов от детей.

Для молодых будущих мам, оказавшихся один на один со своей проблемой, очень характерно длительное отрицательное эмоциональное состояние, душевные страдания или нежелание иметь ребенка. Все это представляет серьезную опасность для будущего малыша, следует особо подчеркнуть значение душевного состояния будущей мамы во время беременности. Поэтому когда одна из наших воспитанниц службы постинтернатного сопровождения выпускников приняла решение стать мамой, мы перевели её на патронатное сопровождение.

Патронатный воспитатель помог выпускнице из замещающей семьи адаптироваться к самостоятельной жизни в лице молодой мамы. Евгения Юрьевна — надежное дружеское плечо, готовый всегда подсказать и поддержать. Поможет обустроить быт, оформить полагающиеся льготы и выплаты, грамотно спланировать бюджет, научит, как ухаживать за малышом, и освоить роль родителя.

«Патронатный воспитатель, всегда готов прийти на помощь своей воспитанницы, поддержать ее, в любое время суток. Для патронатного воспитателя нет понятия «работа по графику», этим может заниматься только человек с горящей и живой душой, мобильный и инициативный, другой просто не сможет добиться результата» — рассказал социальный педагог службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.