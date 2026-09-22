В Селятине устранили проблемы в доме после жалоб жителей

Встреча с жителями дома № 55а и руководством УК «Гидромонтаж» прошла 21 сентября в Селятине Наро-Фоминского округа. Участники обсудили жалобы на насекомых, уборку подъезда и состояние детской площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько, начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев и представители УК «Гидромонтаж» осмотрели проблемные места в доме № 55а. Встречу организовали после обращений собственников.

Жители жаловались на скопление мух на 15-м этаже. Специальные службы обработали подъезд, живых насекомых там уже нет. Остатки уберут до конца сентября.

Также жители указали на качество уборки парадных и мытья окон. Представитель управляющей компании пообещал усилить контроль за чистотой. Детскую площадку и песочницу привели в порядок до визита комиссии, а состояние песка взяли на постоянный контроль.

Сотрудники администрации проводят такие встречи еженедельно в местах, откуда поступает больше всего обращений и где требуется оперативное решение проблем.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.