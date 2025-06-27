В селе Николо-Кропотки Талдомского округа прошла выездная администрация

26 июня состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации в Николо — Кропоткинском Доме культуры в рамках которой местные жители могли обсудить актуальные вопросы и проблемы с представителями власти. Такой формат общения давно завоевал доверие граждан, ведь он позволяет наладить конструктивный диалог между населением и властью, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Во встрече принимали участие Талдомский городской прокурор, профильные заместители, руководители и специалисты отраслевых подразделений.

Основными темами обсуждения стали вопросы ЖКХ, состояния дорог, благоустройства территории и другие проблемы, волнующие жителей. Каждый обратившийся получил развёрнутый ответ, а часть вопросов была взята на особый контроль для скорейшего решения.

Данные встречи проходят на регулярной основе, ежемесячно. О дате и времени следующей локации можно будет узнать в официальных сообществах администрации Талдомского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.