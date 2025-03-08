В селе Борисово Можайского округа состоялся творческий вечер поэтессы в честь 8 марта

В честь Международного женского дня в Доме народного творчества и ремесел Владимира Головко в селе Борисово Можайского муниципального округа состоялся литературно-музыкальный вечер известной Можайской поэтессы, почетного гражданина нашего города, члена Союза писателей России, члена Правления Всероссийского литературного объединения «Захаровский Парнас» при Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Вяземах и просто хорошего, доброго человека, навсегда влюбленного в родной Можайский край и его людей, -Светланы Трушиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча поэтессы с почитателями ее таланта, среди которых были можайцы и местные жители, а также гости из Москвы и городов Подмосковья, началась с музыкальной композиции, виртуозно исполненной скрипачом Сергеем Кручининым. Поэтическую часть концерта открыли стихотворения «Ранняя весна», а также «Гимн весне» и «Солнышко», прочитанные 8-летней жительницей села Борисово Ульяной Алленовой. Известный в Можайском городском округе ансамбль «Реченька» Дома народного творчества и ремесел (художественный руководитель Надежда Илясова) исполнил несколько лирических песен на слова и музыку Светланы Трушиной: «Снежная вишня», «Ромашка», «Метелица», «Не мани тысолнце». Сергей Кручинин подарил гостям праздника ряд музыкальных номеров, в том числе попурри «Для женщин».

Юмористические произведения Светланы Владимировны всегда пользуются популярностью На этот раз ее очень смешные, философско-поучительные басни прочел руководитель Дома народного творчества и ремесел Владимир Головко, затем юмористические стихи читала Любовь Штемберг. Шуточную песню на стихотворение поэтессы «Главная потеря» с большим успехом исполнило мужское трио музыкального ансамбля «Реченька».

В заключение вечера со сцены прозвучало великолепное стихотворение Светланы Трушиной «Любите женщину». В нем — призыв трепетной, тонко чувствующей души женщины к сильной половине человечества: сделать счастливой свою любимую и единственную, всегда дарить ей «небо в звездах и рассветах» и, конечно, бережно хранить в течение многих лет самое прекрасное человеческое чувство — истинную высокую любовь.

«Весь сценарий праздничного вечера был построен на поэзии и мелодиях Светланы Трушиной, каждое ее поэтическое и музыкальное произведение с восхищением принималось благодарной публикой. Мы надеемся, что этот день и эта встреча для всех пришедших на праздник гостей останется в памяти, как добрый и счастливый день, проведенный в кругу друзей», — рассказала Надежда Илясова.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.