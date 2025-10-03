В селе Большое Алексеевское в Ступине пройдет выездная администрации

В понедельник, 6 октября, в селе Большое Алексеевское пройдет очередная выездная администрация. Встреча запланирована в здании местной школы на улице Школьная, 2/9, начало в 17:00.

Такой формат общения позволяет жителям муниципалитета напрямую обратиться к руководству округа. На встречах также присутствуют представители депутатского корпуса, общественной палаты, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Ступинской клинической больницы, ресурсоснабжающей и управляющих компаний.

«Выездная администрация — это возможность для жителей задать волнующие их вопросы, озвучить проблемные моменты и внести предложения по улучшению жизни в Ступино», — отметил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Подобные встречи стали успешной практикой в муниципалитете. Выездные администрации проводятся два раза в месяц в городе и сельских населенных пунктах, а также на предприятиях округа, что позволяет охватить максимальное количество жителей и оперативно реагировать на проблемы.

