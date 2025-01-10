В селах Татарстана запустили проект святочных колядок

В Татарстане вновь обрели популярность святочные колядки, которые не отмечали более полувека. Жители нескольких сел с энтузиазмом разучили старинные песни и частушки, чтобы в рождественскую ночь порадовать соседей, сообщает Общественное Телевидение России .

Подготовка к празднику началась с раннего утра: хозяйки пекли вкусные пироги, варили борщ и лепили вареники. Не забыли и о мелких деньгах, чтобы щедро одаривать ряженых, которые прогуливались по улицам с рождественской звездой и вертепом, воссоздавая атмосферу народных традиций. Гости угощались чаем из самовара и сладостями.

«Я ждала колядки. Это так красочно, театрально. Я просто не ожидала. Это здорово, красиво!» — восхитилась жительница села Татарская Айша Наталья.

Подобные эмоции испытала и Елена из Камаева. Женщина выразила искреннюю благодарность всем организаторам. В следующем году она планирует также принять участие в праздновании.

Проект колядок будет продолжаться до 19 января и охватит шесть сел. Все собранные подарки и деньги отправятся многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам района. Таким образом, праздник станет не только атмосферным, но и благотворительным.