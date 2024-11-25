В селах и деревнях округа Коломна появились новые уличные фонари

В г. о. Коломна продолжается реализация проекта «Светлый город». Так, в селе Парфентьево проведена масштабная работа по обустройству систем наружного освещения. Работы выполнены сразу на нескольких улицах: Апрельской, Октябрьской, проспекте Свободы, а также на Полевой, Школьной и Молодежной. Также освещение появилось на автомобильной дороге в Зарудне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Улицы Коломны стали ярче и безопаснее благодаря новым фонарям, которые установили по следующим адресам: Девичье Поле, Спирина, проспект Кирова, Огородная, Майская, Фурманова, Пионерская, Шилова, Святителя Филарета. Новые светильники появились на территории сквера у молодежного центра «Русь», набережной Дмитрия Донского и бульваре на улице Дзержинского.

В общей сложности 608 устаревших светильников заменили на современные и энергоэффективные модели. Эти устройства отличаются более длительным сроком службы и позволяют экономить до 30% электроэнергии.

Реализация проекта стала возможной благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды». Эта программа ориентирована на мнение жителей, и чем больше обращений поступает, тем больше шансов, что важные объекты будут включены в проект.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.