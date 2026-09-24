В Щелковском округе провели первый экоурок нового учебного года

Специалисты регионального оператора Ногинского кластера провели первый в новом учебном году экоурок для учеников Щелковской школы № 4 имени П. И. Климука, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На занятие пришли ученики вторых и четвертых классов. Урок открыл шестой сезон авторского цикла «Береги природу — сортируй отходы». Школьники обсудили, куда попадают отходы после того, как их выбрасывают в баки.

Специалисты рассказали детям о разумном потреблении и раздельном сборе твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках. Они объяснили, как разделять отходы по материалу между двумя баками. Урок сопровождался слайдами и завершился интерактивной игрой.

Региональный оператор ежегодно проводит более 300 экоуроков и эколекций в детских садах, школах, вузах и на предприятиях в зоне своего присутствия. Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологических инициативах. Просвещение детей и взрослых остается одной из приоритетных задач.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.