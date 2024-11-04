В Щелковском городском парке отпраздновали День народного единства

В этот понедельник Щелковский городской парк стал центром празднования Дня народного единства. Мероприятие привлекло множество жителей и гостей города, которые смогли насладиться разнообразной программой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В творческой мастерской, расположенной в уютном домике у воды, прошли тематические мастер-классы, на которых участники могли попробовать себя в различных ремеслах и искусстве. Посетители парка делились своими навыками и вдохновением, создавая атмосферу единения и творчества.

Для детей и взрослых была организована интерактивная зона, где каждый мог принять участие в увлекательных играх и конкурсах. Особое внимание привлекала самоварная станция, где гости могли отведать традиционные угощения народов России, насладиться ароматным чаем и погрузиться в атмосферу русских народных традиций.

На главной сцене парка прошла концертная программа «Многолосье Родины», в которой выступили творческие коллективы и исполнители. Зрители наслаждались яркими номерами, которые отражали многообразие культур и традиций нашей страны.

Празднование Дня народного единства в Щелковском парке стало отличной возможностью для жителей объединиться, отметить важный день в истории России и насладиться культурным наследием разных народов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.