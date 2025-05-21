В Щелковской центральной библиотеке состоялась встреча с участниками боевых действий

В ходе мероприятия участники специальной военной операции поделились своими воспоминаниями и опытом, рассказали о трудностях и испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться, а также о мужестве и самоотверженности, проявленных в ходе боевых действий.

Геннадий Свиридов, ветеран Афганской войны, поделился учащимися Щелковской школы № 16 своими воспоминаниями о службе в военно-воздушных силах и о боевых вылетах, в которых он принимал участие. Он рассказал о героизме советских летчиков, которые, рискуя своими жизнями, выполняли свой долг и защищали интересы страны. Евгений Бородуля, руководитель Щелковского отделения Ассоциации ветеранов СВО, совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Щелково, членом фракции «Единая Россия» Анной Андреевой рассказал о работе организации по поддержке ветеранов и их семей, а также о мероприятиях, направленных на сохранение памяти о героях.

«У каждого из нас есть в сердце свой герой. Человек, который является для нас предметом поклонения, восхищения, образцом для подражания. Это может быть как реальный человек, так и вымышленный персонаж. Но есть герои, безусловные для всех. И они признаны таковыми на самом высоком уровне, на государственном. Сегодня мы говорили об этом — о самой высокой награде нашей страны — звании Героя России, о предшествующем ему звании Героя Советского Союза, и о людях, заслуживших это высокое звание. А чтобы разговор был более предметным, пригласили людей, знающих о героизме не понаслышке», — поделилась Анна Андреева.

Разговор получился содержательным, волнующим и вызвал у ребят массу вопросов, на которые наши гости с удовольствием ответили.

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