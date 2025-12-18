В Щелкове завершился ремонт культурно-спортивного комплекса «Мальцево»

Учреждение открыло свои двери для местных жителей, а с качеством проведенных работ ознакомился глава округа Андрей Булгаков.

Здание детского сада, в котором сегодня располагается КСК «Мальцево», было построено в 1958 году. В качестве объекта культуры комплекс стал настоящей точкой притяжения для местных жителей. Здесь занимаются дети, подростки и взрослые — в том числе участники проекта «Активное долголетие». Однако здание требовало серьезного обновления.

Здание фактически обновили полностью. Привели в порядок фасад, входную группу и уличную сцену, заменили инженерные системы, выполнили перепланировку первого и второго этажей, усилили перекрытия; обновили полы, потолки, двери, лестницы; сделали удобный гардероб.

КСК теперь оснащен новым световым, звуковым и интерактивным оборудованием. Открылись современные кабинеты, просторный хореографический, спортивный и актовый залы, тренерская комната, отдельная гончарная мастерская. Сделали шесть дополнительных классов для занятий.

«Особенно важно, что жители высоко оценили перемены — об этом было неоднократно сказано на выездной администрации, при обходе здания и в рамках приемов на базе общественной приемной партии „Единая Россия“ в Щелково», — отметил глава округа Андрей Булгаков. Он также добавил, что именно таким должен быть современный Дом культуры — комфортным, безопасным и востребованным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.