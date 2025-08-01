В Щелкове завершили ремонт дорог на всех запланированных участках

В городском округе Щелково завершился ремонт асфальтового покрытия на улице Краснознаменская, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Она стала последним из 25 объектов, вошедших в план на этот год. Асфальт уложили на площади более семи тысяч квадратных метров, протяженность дороги составила 800 метров. Работы выполняли с применением нового типа асфальта.

«Улица Краснознаменская — последний объект текущего ремонта. Здесь применяется новый тип асфальта ЩМА-16, он более износоустойчив. Была проблема с подтоплением участка дороги на улице, поэтому принято решение об устройстве системы ливневой канализации», — рассказал Вячеслав Иванов, главный эксперт управления по содержанию территорий и обращению с ТКО администрации г. о. Щелково.

По завершении ремонта на объекте проведут независимую государственную экспертизу для установления качества выполненных работ.

В общей сложности в этом году в Щелкове привели в порядок 19 километров дорог площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, в том числе одну дорогу отремонтировали капитально.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.