сегодня в 22:25

В Щелкове завершили капремонт двух корпусов городской больницы

Под строгим контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» завершился капитальный ремонт амбулатории и терапевтического корпуса Щелковской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Капитальный ремонт был выполнен в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Заказчиком работ выступал ГКУ МО «ДЕЗ по ремонтным работам».

Строительно-монтажные работы в зданиях медучреждений начались весной 2023 года. Все этапы работ сопровождали эксперты подведомственного региональному министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР», которые совершили свыше 200 выездов на объекты для осуществления строительного контроля.

Проведены демонтажные и общестроительные работы, заменены системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, установлены новые пластиковые окна, выполнена чистовая отделка внутренних помещений, отреставрирован фасад, обновлена кровля, благоустроена прилегающая территория.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.