В Щелкове завершают благоустройство еще одного общественного пространства

В городском округе Щелково на территории между Молодежной набережной и улицей Талсинская завершается благоустройство. Здесь уже готова пешеходная зона с новой плиткой и удобными маршрутами, оборудованы парковки, выведены коммуникации для проведения освещения, засеян газон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Следующим этапом при проведении работ станет озеленение пространства. В рамках него на территории будут высажены породы деревьев и кустарников, которые хорошо приживаются и красиво смотрятся в разные сезоны. Здесь появятся сортовые липы, остролистные клены, дерен белый и пузыреплодник калинолистный.

Данная локация предназначена для спокойных прогулок и ежедневного отдыха, как и хотели жители. Скамейки, беседки, урны, качели и садовые мосты появятся здесь сразу после завершения озеленения.

Именно эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства на 2026 год.

«Работы провели быстрее плана, чтобы жители могли начать пользоваться пространством уже этой осенью», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.