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В Щелкове за сентябрь зарегистрировано более 400 детей

В сентябре в Щелково зарегистрировано рождение более 400 детей, из них 225 мальчиков и 186 девочек, а также шесть двоен и одну тройню. Об этом сообщила пресс

Самыми популярными мужскими именами стали Марк, Матвей, Мирон, Максим и Артем, а женскими — София, Василиса, Мирослава, Анастасия и Маргарита.

Редкими именами для мальчиков оказались Микаэль, Нил, Амадей, Адриан, Исаак, Вильям, Адам, Аристарх, Эмиль, а для девочек — Елеса, Ханна, Люси, Астра, Берта, Фекла, Симона, Тамара, Зоя и Татьяна.

Рождение ребенка можно зарегистрировать разными способами:

В Щелковском перинатальном центре по адресу: г. Щелково, ул. Парковая, д. 6, кабинет 94.

В Многофункциональном центре по адресу: г. Щелково, д. 2А, кабинет 202.

Через портал государственных услуг.

2024 год объявлен Годом Семьи, и родители, зарегистрировавшие рождение ребенка в регионе, могут получить выплату в размере 20 000 рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», в которой представлены все необходимые вещи для первых дней жизни малыша.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.