В Щелкове за пять лет благоустроили 16 общественных пространств

В Щелкове по Народной программе «Единой России» за пять лет благоустроили 16 общественных пространств, передает пресс-служба партии.

В числе объектов — Театральный сквер площадью 18 тысяч кв. м., сквер вдоль Пролетарского проспекта, чья территория превышает 20 тысяч кв. м. Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков, для выполнения работ привлечены не только бюджетные, но и инвестиционные ресурсы.

Театральный сквер был открыт в 2022 году, он объединил две ключевыелокации города — Щелковский театр и Ледовую арену.

В 2023 году был завершен первый этап благоустройства нового сквера вдоль Пролетарского проспекта. На его территории установили современные зоны отдыха, фонтан с подсветкой.

В том же году был благоустроен Краснознаменский сквер. Там появились беседка в эко-стиле, гимнастический комплекс, велодорожка и тренажеры для людей с ограниченными возможностями.

«Мы привлекаем не только бюджетные, но и инвестиционные средства отведущих предприятий. Благодаря совместной работе удалось преобразить ключевые общественные пространства, которые стали центрами притяжения и точками роста для Щелкова», — рассказал Андрей Булгаков.

В 2024 году была обустроена территория вокруг Чкаловских озер — здесьпоявились прогулочная набережная, три детских игровых комплекса, амфитеатры, зона для пикников.

Отметим, в нынешнем году по Народной программе «Единой России» в округе благоустроили четыре общественных пространства.

В частности, на Пролетарском проспекте заменили покрытие площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, обустроили велодорожку и установили29 опор освещения. А на улице Советская обновили пешеходные дорожки, посеяли газон, установили современные светильники и скамейки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.