В Щелкове вскоре откроют новый детский сад для 240 малышей

Совсем скоро распахнет свои двери для 240 малышей большой современный детский сад в Щелково. Строители ведут монтаж наружного освещения, завершают отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

На объекте на улице Неделина задействовано 65 рабочих и 3 единицы техники. Ведется монтаж системы вентиляции, отделочные работ, укладка напольной и настенной плитки, электромонтажные работы. Сейчас рабочие ведут устройство наружного освещения, озеленение территории. Строительная готовность составляет более 95%.

Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,5 тыс. кв. м в микрорайоне Щелково-7 рассчитано на 240 воспитанников.

В его составе групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла, кабинеты логопеда. Также будут созданы все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Завершить все работы планируется до конца ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.