В Щелкове устранили все подтопления после непогоды

Второй день подряд на территории некоторых округов Московской области наблюдаются сильные ливневые дожди. Резкое выпадение большого количества осадков стало причиной образования подтоплений на некоторых участках и в городском округе Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря качественно организованной работе по ликвидации последствий непогоды все образовавшиеся места подтоплений — а их было порядка 20 — уже устранены.

В ликвидации подтоплений на этот раз было задействовано 15 человек, 3 мотопомпы, и 1 каналопромывочная машина. Организацией и проведением подобных работ занимается отдельная структура по содержанию и обслуживанию сетей, которая ранее по решению главы Андрея Булгакова специально была создана для оперативного реагирования на подобные ситуации в городском округе Щелково.

После ливня, накрывшего городской округ 11 августа, подтопления были выявлены по некоторым адресам на улицах Гагарина, Жуковского и Талсинская. На данный момент все они устранены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.