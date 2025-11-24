В Щелкове усилили профилактику нарушений среди подростков

Во время школьных каникул в городском округе Щелково продолжаются рейды по обеспечению безопасности. На этот раз внимание снова уделили микрорайону Чкаловский. На стражу порядка встали полицейские, представители народной дружины и педагоги местных школ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такие рейды нужны, чтобы пресечь факты употребления алкоголя и курения среди несовершеннолетних и предупредить совершение школьниками еще более серьезных правонарушений. Рейд принес результаты. Несколько подростков были доставлены в отделение полиции для проведения профилактических бесед. Параллельно проводилась информационная кампания по антитеррористической безопасности. Участники рейда раздавали прохожим и школьникам специальные листовки.

Каждый случай правонарушения среди несовершеннолетних — не просто «шалость», а серьезный сигнал. Последствия могут быть куда весомее, чем кажется на первый взгляд: штрафы для родителей, постановка на учет и даже уголовная ответственность.

Рейды — не демонстрация силы, а попытка уберечь ребят от ошибок, которые способны сломать судьбу. Закон един для всех: незнание правил не освобождает от ответственности.

