В Щелкове стартуют праздничные мероприятия в честь 100-летия округа

Городской округ Щёлково в августе отметит свое 100-летие, праздничные мероприятия в честь этого события будут проходить на протяжении двух месяцев и стартуют уже 28-го июня, в День молодежи. Центральной площадкой праздника станет усадьба Гребнево, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей мероприятия ждёт невероятная атмосфера, позитивная энергия и, конечно, выступления известных диджеев и исполнителей.

Этим вечером на сцене выступят следующие исполнители: OVVA 33, Александр Уральский, Анна Кведар, Tasha Tern, Sitnikova, Эстер, Инна Драновская, Евгений Грушевский, Мари Орлова и Madam Zanoza. Специальными гостями праздника станут Серёга Same и Rome ray, а DJ FEAL обеспечит огненные сеты и зажигательные биты.

Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.

Сам День города пройдет 23 августа, а до этой даты жителей и гостей ждёт насыщенная программа: концерты, спортивные мероприятия, акции, флешмобы, мастер-классы и многое другое. Все анонсы и новости будут публиковаться в социальных сетях Администрации округа.

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