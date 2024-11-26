В Щелкове состоялся съезд лучших педагогов и директоров школ «Методический автобус»

На базе Медвежье-Озерской школы № 19 имени Героя Российской Федерации О. Г. Ильина для педагогов и руководителей образовательных учреждений Щелкова прошли мастер-классы и выступления членов клуба «Педагог года Подмосковья» и Клуба директоров школ Подмосковья — победителей различных профессиональных конкурсов.

С приветственным словом к участникам обратились Анатолий Викторович Жижин, заместитель начальника Управления государственной гражданской службы, наград и работы с руководителями государственных образовательных организаций, и Елена Николаевна Бушнева, председатель Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково.

В числе спикеров были: Уробушкин Юрий Михайлович — победитель областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2024», учитель физики из Реутова; Лутовинов Дмитрий Владимирович — победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022», учитель истории из Орехово-Зуево; Красновид Павел Евгеньевич — призер Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», учитель географии из Подольска; Фомичев Александр Борисович — лауреат областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2023», учитель английского языка из Чехова; Ионов Сергей Викторович — победитель областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2013» и победитель ЧЕРУК-2017, учитель физической культуры из Серпухова; Шкунова Ольга Альбертовна — лауреат областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2003», Чехов; Талаева Наталия Евгеньевна — лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2010», Чехов;

Кроме того, в мероприятии приняли участие Дмитрий Вячеславович Белоусов, директор ГАОУ МО «Балашихинский лицей», и Кирилл Петрович Роганов, директор МОУ СОШ № 2 из Ленинского городского округа.

Педагоги высоко оценили профессионализм спикеров, почерпнув для себя множество новых творческих идей и получив мощный профессиональный заряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.