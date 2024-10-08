В Щелкове состоится сбор электротехники на переработку

В воскресенье, 20 октября, с 12:00 до 14:00 в Щелковской юношеской библиотеке по адресу: город Щелково, улица Талсинская, дом 4, пройдет увлекательная акция по сбору и переработке электротехники.

Вы можете принести сюда любую технику, работающую от розетки или батареек, включая провода. Мы с радостью примем как исправные, так и неисправные приборы. Обратите внимание, что на акции не принимают: лампочки; батарейки; зажигалки; картриджи, кассеты, диски и другие расходные материалы.

Не забудьте поделиться информацией о предстоящей акции, чтобы как можно больше техники отправилось на переработку, а не на свалку. Исправная техника будет передана в благотворительные фонды, а сломанная — отправится на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.