сегодня в 17:15

В Щелкове реализуют пять крупных проектов в сфере импортозамещения

В городском округе Щелково реализуется пять крупных импортозамещающих проектов в промышленности, фармацевтике, пищевом производстве и сфере высоких технологий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания «Газпром СПКА» создает сборочное производство космических аппаратов. Объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. В результате будет создано около 200 рабочих мест. Площадь центра сборки превысит 17 тыс. кв. метров.

Фармацевтическая компания «Валента Фармацевтика» модернизирует выпуск жизненно важных лекарственных препаратов. Ожидается, что до 2027 года дополнительная выручка предприятия достигнет 15 млрд рублей. Проект обеспечит создание 50 рабочих мест, а производительность труда увеличится в четыре раза.

«Русская бакалейная компания» расширяет производство специй и приправ, замещая продукцию иностранных брендов, покинувших российский рынок. Планируется увеличить объемы выпуска на 20%, что позволит укрепить позиции отечественного производителя в сегменте бакалейной продукции.

Торговый дом «ПЛАСТМАСС ГРУПП» (Роникон) осваивает выпуск полимерных материалов из российского сырья. Предприятие также производит прессы для изготовления высокопрочных плит и замещает продукцию иностранных компаний, ранее представленных на рынке.

Компания «ЕВРОКАБЕЛЬ I», специализирующаяся на производстве волоконно-оптических кабелей для крупнейших операторов связи, заявила о готовности обеспечить оптоволоконной продукцией строящиеся жилые комплексы Подмосковья.

Реализация подобных проектов способствует развитию промышленного потенциала городского округа Щелково, росту занятости и формированию устойчивых производственных цепочек в условиях импортозамещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.