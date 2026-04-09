В Щелкове провели спектакль к 65-летию полета Гагарина
Фото - © Дворец культуры им. В. П. Чкалова
Театрализованное представление «Первый навсегда», посвященное 65-летию первого полета человека в космос, прошло 8 апреля во Дворце культуры имени В. П. Чкалова в городском округе Щелково. Его зрителями стали школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Постановку посвятили подвигу Юрия Гагарина — первого человека, покорившего космос. Организаторы напомнили школьникам о значении этого события для страны и всего мира. Исторический полет открыл человечеству дорогу к звездам и стал важнейшей вехой в освоении космического пространства. В программу вошли тематические номера и сценические композиции, которые помогли передать атмосферу начала космической эры.
