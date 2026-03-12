В Щелкове провели спартакиаду школьников с ОВЗ Подмосковья

Региональный этап Всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов прошел 11 марта в Щелкове. В соревнованиях участвовали 20 команд из 17 муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Состязания состоялись в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». Участники выступили в адаптивных дисциплинах: легкой атлетике, настольном теннисе, спортивном многоборье и шашках.

Турнир прошел в трех нозологических группах. В категории спортсменов с нарушением слуха соревновались команды из Коломны и Электростали. В группе с нарушением зрения выступили школьники из Люберец, Коломны, Королева и Реутова.

В категории с нарушением интеллекта свои муниципалитеты представили Серпухов, Коломна, Наро-Фоминский, Истра, Домодедово, Егорьевск, Электросталь, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Орехово-Зуевский, Щелково, Пушкинский, Раменский и Кашира. Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском финале, который пройдет во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае с 28 мая по 17 июня 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.