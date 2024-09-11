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В Щелкове провели очистку прудов во Фряново и Гребнево

В городском округе Щелково в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» провели очистку прудов во Фряново и Гребнево. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году были очищены два пруда: в деревне Головино (рабочий поселок Фряново) и около улицы Лучистой в деревне Гребнево. Санитарная очистка включала в себя удаление водной растительности, бытового мусора, камыша и сухостойной растительности, а также покос травы и уборку мусора с прибрежной полосы.

В результате было вывезено около 40 тонн мусора, порубочных остатков, скошенной травы и водных растений.

Также в этом году на территории городского округа Щелково запланирована санитарная очистка Медвежьих Озер и пруда в селе Трубино. Специалисты проведут очистку акватории и избавят прибрежную зону от мусора и сухостоя.

Все работы запланированы на сентябрь текущего года.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.