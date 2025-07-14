Несмотря на жаркие летние дни в минувшие выходные, Центральный городской парк Королева вновь наполнился музыкой, песнями и радостной атмосферой — здесь состоялась праздничная концертная программа «Под небом голубым!» в честь Дня семьи, любви и верности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная сцена парка — арт-веранда — стала центром притяжения горожан и гостей города, подарив незабываемые впечатления от выступления известного коллектива «Сувенир», под руководством художественного руководителя Романа Мыкалкина.

Ансамбль порадовал зрителей выразительными музыкальными композициями, яркими вокальными номерами от солиста Александра Лёушкина и зажигательными танцами.

День семьи, любви и верности — один из любимых праздников жителей наукограда, который объединяет их чувством благодарности своим близким, уважения традициям и гордости за наш город и страну. Именно такие мероприятия помогают сохранить культурное наследие и укрепить моральные устои общества, передавая молодым поколениям лучшие качества русской души и семейные ценности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.