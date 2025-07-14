Подмосковные специалисты восстанавливают ясли-сад в Мариуполе

сегодня в 20:09

Специалисты Фонда капитального ремонта Подмосковья восстанавливают ясли-сад № 16 «Чайка» в Мариуполе. Он находится на ул. Морских десантников. Здесь уже почти закончены демонтажные работы, строители завершают ремонт крыши и установку новых окон. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Параллельно специалисты монтируют внутренние инженерные системы: отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, выполняют чистовую отделку. Восстановление конструктива здания с усилением отдельных его перекрытий и проемов выполнено более чем на 65%.

Вокруг детского сада стартовали работы по благоустройству территории — здесь появятся новые прогулочные зоны, детские площадки и игровые комплексы. По окончании работа будет проведено озеленение.

Общая площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м, на объекте трудятся 39 специалистов.

Контроль восстановительно-ремонтных работ на объекте обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.