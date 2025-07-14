В Егорьевском музее провели семейное путешествие по выставке Глазуновых

Более 100 экспонатов будут украшать выставочный и каминный залы учреждения до середины сентября. В их числе театральные эскизы декораций и костюмов супруги Ильи Сергеевича Глазунова Нины Виноградовой-Бенуа для оперы Римского-Корсакова в Большом театре «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». По этой части выставки музейные сотрудники организовывают для егорьевцев и гостей города семейные путешествия.

Китеж — это мифический русский город, который, согласно преданию, погрузился в озеро Светлояр, чтобы спастись от нашествия монголо-татар.

«Кто может увидеть таинственный град Китеж? Только человек с чистым сердцем», — начали интерактивную программу экскурсоводы.

Гости музея услышали легенды этого места, познакомились с его героями и героями оперы, а также стали участниками настоящего театра теней. Для детей также организовали мастер-класс, который позволил им еще больше узнать о народных традициях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.