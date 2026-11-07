В Щелкове прошли пожарно-тактические учения

Работники 300-й, 305-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками аварийно-спасательного отряда городского округа Щелково и коллегами из федеральной противопожарной службы 2 ноября приняли участие в пожарно-тактических учениях по ликвидации возгораний в подземных пространствах. Масштабная тренировка с привлечением международных специалистов состоялась на территории паркинга торгового центра, расположенного в Щелковском городском округе.

Заместитель начальника территориального управления № 5 Владимир Пискун отметил, что мероприятие объединило на одной площадке лучших экспертов и практиков. На тренировке присутствовал профессорско-преподавательский состав Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, а особый статус учениям придало присутствие иностранных коллег: за действиями российских спасателей и тактическими решениями наблюдали 12 представителей из стран-членов Международной организации гражданской обороны. География участников оказалась по-настоящему глобальной: Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Киргизстан, Монголия, Марокко, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал и Тунис.

«Тушение пожаров в подземных пространствах, а именно в тоннелях, коллекторах, подвальных помещениях и бункерах, относится к самым сложным видам пожарно-тактических задач. Ограниченная вентиляция, сложная навигация и высокая концентрация дыма требуют от спасателей безупречной координации и владения передовыми методиками. Работа огнеборцев здесь кардинально отличается от работы на открытых пространствах. Главными врагами пожарного являются отсутствие естественной вентиляции, нулевая видимость из-за густого дыма и сложности со связью», — рассказал начальник территориального управления.

Владимир Пискун добавил, что в ходе тренировки были отработаны алгоритмы разведки, прокладки рукавных линий в стесненных условиях, вопросы организации работы газодымозащитной службы и эвакуации условных пострадавших. Профессорско-преподавательский состав Академии ГПС МЧС России обеспечил научное и методическое сопровождение мероприятия, разбирая с иностранными гостями каждый тактический шаг. Подразделения Щелковского пожарно-спасательного гарнизона продемонстрировали высокую слаженность, скорость развертывания и умение работать со специализированным оборудованием для подачи воздушно-механической пены и вентиляции замкнутых пространств», — уточнил Владимир Пискун.

Начальник теруправления отметил, что для иностранных специалистов учения стали уникальной возможностью увидеть в действии российскую школу пожарной безопасности.

«Представители Международной организации гражданской обороны ознакомились с тактикой, техникой и снаряжением, которые применяют подмосковные спасатели при работе в экстремальных условиях в подземных сооружениях. Подобные учения демонстрируют профессионализм и служат важнейшим инструментом укрепления глобальной безопасности. Обмен опытом, анализ тактических ошибок и внедрение лучших практик позволяют спасателям из разных стран быть готовыми к любым вызовам. Ведь огонь не знает государственных границ, а мастерство и взаимовыручка пожарных остаются универсальным языком, который спасает жизни по всему миру», — заключил Владимир Пискун.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.