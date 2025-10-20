В Щелкове прошли еще три рейда по местам скопления мигрантов

В городском округе продолжается серия рейдов по местам скопления мигрантов. Такие мероприятия проводятся несколько раз в неделю с целью проверки соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства нашей страны. В рейдах традиционно принимают участие сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское», представители администрации городского округа и Народная дружина, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Проводим очередной рейд по незаконной миграции. Сегодня мы приехали совместно с представителями Главного управления региональной безопасности Московской области, полицией и нашими дружинниками в деревню Богослово. Здесь находятся склады», — рассказал Виктор Семин, заместитель главы г. о. Щелково по территориальной безопасности.

«За последнее время благодаря таким рейдам было выявлено большое количество нарушений со стороны работодателей, которые не соблюдают миграционное законодательство и нанимают мигрантов в нарушение закона, а именно: нет патентов, нет официального приглашения в Россию», — рассказал

В рамках рейдов проверке подверглись частные дома в деревне Ново, а также дома, хостелы и кафе на улице Московской в микрорайоне Жегалово и на улице Горького в поселке Загорянском.

Было выявлено семь нарушителей, которые доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения законности их пребывания в России.