В Щелкове прошел XI чемпионат таможенных органов по многоборью кинологов

В УСК «Подмосковье» городского округа Щелково состоялся первый этап XI чемпионата таможенных органов по многоборью кинологов на приз памяти генерал-майора таможенной службы Евгения Николаевича Чухарева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для проведения церемонии открытия соревнований на центральную арену комплекса были приглашены почетные гости. В их числе — вдова генерал-майора таможенной службы Елена Валентиновна Чухарева, которая выступила с приветственным словом, а также рассказала, какой уникальный путь прошел ее супруг, чтобы из простого мальчишки, обожавшего собак, стать генерал-майором.

Первый этап соревнований состоял из важнейшего испытания — поиск наркотических средств и денежных знаков в багаже. Свое мастерство, слаженность и таланты продемонстрировали 9 команд кинологов таможенных органов и их четвероногие «напарники». Участники прибыли на чемпионат с разных регионов страны: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Северный Кавказ, а также Приволжский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.

Роль служебной кинологии в современном мире трудно переоценить. Борьба с терроризмом, распространением наркотиков, контрабандой — важнейшие направления в защите национальной безопасности любого государства. Умелое использование служебных собак существенно повышает эффективность работы силовых ведомств по предотвращению и раскрытию преступлений и правонарушений.

Всероссийские соревнования кинологов таможенных органов со служебными собаками проводятся с 2005 года. В 2011 году соревнованиям был присвоен статус чемпионата, организованного в честь первого начальника Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) генерал-майора таможенной службы Евгения Чухарева.

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