В Щелкове прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Помимо этого, в 2025-м году отмечается 85-летие среднего профессионального образования в России. Поэтому в рамках торжества были вручены заслуженные награды и грамоты тем, кто своим трудом и талантом вывел Щелковский колледж на лидирующие позиции не только в Подмосковье, но и в масштабах всей России.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» было присвоено Кругловой Татьяне Анатольевне, Новиковой Тамаре Васильевне и Шевченко Наталье Сергеевне. Афонина Вероника Михайловна и Тарасова Светлана Викторовна были награждены почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. А преподавателям Белкину Дмитрию Игоревичу и Фирсову Михаилу Ивановичу были вручены почетные грамоты Министерства образования Московской области.

Шесть преподавателей были награждены благодарностями Министерства образования Московской области, и еще 10 — благодарственным письмом Главы городского округа Щелково.

Для всех гостей праздника были подготовлены творческие номера и выступления, также с профессиональным праздником их поздравила Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова и заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев — он поздравил работников сферы образования от имени Андрея Булгакова.