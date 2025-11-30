В Щелкове прошел очередной тур муниципального этапа «Воспитатель года»
Фото - © Щёлковское телевидение
В городском округе Щелково продолжается муниципальный этап конкурса «Воспитатель года», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На этот раз финалистам нужно было найти контакт не с детьми, а с их родителями. Очередное конкурсное испытание прошло на базе учебно-методического образовательного центра и называлось «Просветительское мероприятие с родителями».
В финал вышли восемь участников. Участники на практике показали умение взаимодействовать с родителями, а также продемонстрировали успешные практики по воспитанию детей. Для этого на конкурсное испытание были приглашены родители воспитанников детских садов, с которыми в формате родительского собрания или мастер-класса обсудили актуальные проблемы дошкольного образования.
Родители проявили максимальную заинтересованность в обсуждении и делились опытом, задавали вопросы, предлагали свои варианты решения проблем.
Впереди у участников последнее испытание, которое пройдет в декабре — «Профессиональный разговор», где и определится имя лучшего воспитателя, который отправится на региональный этап, где будет отстаивать честь округа.
