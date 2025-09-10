В Щелкове прошел фестиваль уличной культуры «Подворотня-фест»

Стритфест 2025 или «Подворотная» — фестиваль с таким названием прошел на площадке бизнес-пространства «Спиртзавод» в городском округе Щелково. Под открытым небом он уже во второй раз объединил всех, кто живет в ритме города: граффити-художников, уличных артистов и музыкантов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На фестивале с утра до вечера звучали DJ-сеты и живые выступления певцов. Можно было приобрести крафтовые изделия от местных мастеров, принять участие в мастер классах и многое другое.

«Собрали друзей своих — по музыке ди-джеев, собрали художников граффити, автомобилистов. Все свои друзья, которые решили поддержать этот движ, потому что, на мой взгляд, со времен ковида этого не хватало. И хотелось какой-то свой толчок дать развитию культуры в нашем городе», — рассказал Антон, соорганизатор фестиваля «Подворотня».

По словам организаторов мероприятия, необходимо давать молодежи чувствовать тонкую грань между культурой и вандализмом. Именно в этом они видят одну из задач фестиваля.

«Подворотня-фест» стал одним из самых атмосферных мероприятий этой осени в Щелкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.