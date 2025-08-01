В Щелкове пройдет легендарный фестиваль «Автоэкзотика»

В городском округе Щелково после долгого перерыва, который длился с 2012-го года, вновь пройдет фестиваль ретро-автомобилей «Автоэкзотика». Мероприятие состоится в усадьбе Гребнево 23-24 августа и вновь объединит поклонников уникальных автомобилей и захватывающих экспозиций. Это не просто фестиваль — это возвращение эпохи, которая навсегда осталась в сердцах участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для того чтобы стать участником мероприятия и презентовать всем свой особенный автомобиль, необходимо оставить заявку на сайте фестиваля. Для посетителей вход свободный и бесплатный.

Официальное открытие фестиваля состоится 23-го августа в 12:00. Гостей мероприятия ждут танцевальные и музыкальные выступления. Также в рамках мероприятия пройдет определение победителей по следующим номинациям: самый старый автомобиль, самый длинный автомобиль, самый компактный автомобиль, лучшая реставрационная работа, лучший рестамод, самый аутентичный автомобиль, ТОП-10 автомобилей автоэкзотика 2025.

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